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Haberler Afyonkarahisar Emekli maaşıyla biriktirdiği 10 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı

Emekli maaşıyla biriktirdiği 10 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı

'da yaşayan yaşlı bir kadın, emekli maaşıyla biriktirdiği 10 bin lirayı için bağışladı.

Emekli maaşıyla biriktirdiği 10 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı

04.05.2020, 17:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,17:27

Afyonkarahisar'da yaşlı bir kadın, emekli maaşlarını biriktirerek Mehmetçiğe bağışladı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Demircili köyünde yaşayan Dursun Akkaş, biriktirdiği 10 bin lirayı Kaymakam Kılıç'ı ziyaret ederek Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Böylesi bir günde bu duyarlı davranışından dolayı Afyonkarahisar Valiliği de Dursun Aktaş'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.

IHA

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