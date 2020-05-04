Emekli maaşıyla biriktirdiği 10 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı

Afyonkarahisar'da yaşlı bir kadın, emekli maaşlarını biriktirerek Mehmetçiğe bağışladı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Demircili köyünde yaşayan Dursun Akkaş, biriktirdiği 10 bin lirayı Kaymakam Kılıç'ı ziyaret ederek Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Böylesi bir günde bu duyarlı davranışından dolayı Afyonkarahisar Valiliği de Dursun Aktaş'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.
IHA
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