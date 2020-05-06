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Haberler Afyonkarahisar Çay'daki enerji santralinde karantina sona erdi

'daki santralinde karantina sona erdi

'ın ilçesinde, özel bir şirkete ait biyokütle santralinde bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesi üzerine başlatılan karantina süreci sona erdi. Bölgenin enerji ihtiyacını karşılayan santralde çalışmalar, tedbirler alınarak normale döndü.

Çay'daki enerji santralinde karantina sona erdi

06.05.2020, 14:47

Çay'a 6 kilometre mesafedeki İstasyon mevkisinde bulunan özel bir şirkete ait biyokütle enerji santrali, bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesi üzerine 20 Nisan'da karantinaya alındı. Çalışanlardan 24'ünün fabrikaya yakın bir otelde, 24'ünün fabrikada, 55'inin ise evlerinde karantinaya alındığı uygulama sona erdi. Geçen yıl açılışı yapılan ve 25 megavat gücünde üretimiyle bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan santraldeki işçiler normal çalışmalarına döndü.

'FABRİKA GÜNLÜK DEZENFEKTE EDİLECEK'
Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, "Çalışan bir kişide koronavirüs şüphesi üzerine karantinaya alınan santralin karantina süresi sona erdi. İkameti Bolvadin ilçesinde olan arkadaşımız iyileşti. Fakat bazı tedbirler aldık. Personel araca binmeden önce araç dezenfeksiyon edilmekte, personel araçta ve fabrikada maske kullanacak. Araçlarda, yemekhanede ve iş yerinde mesafeye dikkat edilerek çalışılacak. Fabrikanın her tarafı her gün dezenfekte edilecek, sosyal izolasyon ile hijyen sağlanacak" dedi.

DHA

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