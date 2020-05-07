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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı

'da karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı

'ın Şuhut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında sürecini tamamlayanları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı

07.05.2020, 18:56

Behçet Gök (35) idaresindeki 48 EB 901 plakalı otobüs, Dinar - Çay kara yolu Karaadilli beldesi Kızkapan Boğazı mevkisinde sağanak dolayısıyla şarampole devrildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Kazada, sürücü Gök ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların, Muğla'da yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina sürecini tamamlayan ve Konya ile Aksaray'a dönüş yolunda olan vatandaşlar olduğu öğrenildi.

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