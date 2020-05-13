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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da karantinaya 136 kişi tahliye edildi

'da karantinaya 136 kişi tahliye edildi

'tan gelen 136 kişinin 'daki karantina süreci sona erdi. Yurttan ayrılan vatandaşlara, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çam fidanı hediye edildi.

Afyonkarahisar'da karantinaya 136 kişi tahliye edildi

13.05.2020, 13:28 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,13:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek Afyonkarahisar'da karantinaya alınan 136 kişi, 14 günlük gözlem süresinin dolmasıyla evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Irak'tan gelen 136 kişinin Afyonkarahisar'daki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak çıkış işlemleri tamamlandı.

Yurttan ayrılan vatandaşlara, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çam fidanı hediye edildi.

Karantina süresini tamamlayan 136 kişi, AFAD koordinasyonunda memleketlerine yolcu edildi.

AA

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