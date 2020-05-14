270 parça tarihi eser ile yakalandılar!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesinde oturan M.E.'nin elinde tarihi eser niteliği taşıyan tarihi objeler bulunduğu ve satmak istediği yönündeki istihbarat sonrası fiziki takip başlattı. M.E., Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde bir araç içerisinde Y.Y. ile otururken yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 250 sikke ve 20 tarihi eser niteliği taşıyan obje olmak üzere toplamda 270 parça eser ele geçirildi.
Eserleri satmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.
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