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Haberler Afyonkarahisar İpe dolanan ebabil kuşu için seferber oldu

İpe dolanan ebabil kuşu için seferber oldu

'da bir , ipe dolanan ebabil kuşunu kurtarmak için seferber oldu. Esnaf, herhangi bir yarasının olup olmadığını hekim tarafından kontrol ettirdikten sonra ebabil kuşunu doğaya bıraktı.

İpe dolanan ebabil kuşu için seferber oldu

14.05.2020, 17:23 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,17:33

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir esnaf ayağı ipe dolanan ebabil kuşu için seferber oldu.


Bolvadin ilçesinde bir cadde üzerindeki iş yerinin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki çatısında ipe dolanan kuşu gören vatandaşlar, iş yeri sahibini uyardı. Bunun üzerine bir esnaf sopa yardımı ile ipe dolanan kuşu kurtardı. Kurtarılan kuşu ilk başta kırlangıç sanan vatandaşlar, daha sonra bu kuşun ebabil olduğunu fark etti.


Esnaflar, herhangi bir yarasının olup olmadığını veteriner hekim tarafından kontrol ettirdikten sonra ebabil kuşunu doğaya bıraktı. Ebabilin gökyüzünde kayboluşunu meraklı bakışlarla izleyen vatandaşlar, duyarlılığından dolayı kuşu kurtaran esnafa teşekkür etti.

IHA

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