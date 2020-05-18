Afyonkarahisar'da mehter takımı moral vermeye devam ediyor

Afyonkarahisar'da mahalleri gezen mehter takımı, yeni tip Korona virüs (covid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlara hem moral konseri verirken "Evde kal" çağrısı yapmaya devam ediyor.
Afyonkarahisar Belediyesi mehteran ekibi, geleneksel kıyafetleriyle kentte mahalle mahalle gezerek marşlarını, evlerinde bekleyen vatandaşlar için çalıyor. Marşları duyan vatandaşların bazıları evlerinin balkonlarından bazıları da sokakta yanlarından geçerken mehteran ekibini alkışladı ve onlara dua etti. Son olarak Yarenler, Yunusemre, Mecidiye, Hamideye, Esentepe, Sümer, Zafer Örnekevler, Güvenevler, Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerine giden ekip, vatandaşlara moral verdi.
İHA
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