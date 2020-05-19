Afyonkarahisar’da korkutan deprem! AFAD duyurdu

SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da deprem! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.35'te, merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 7 kilometre derinlikteki olurken, can ve mal kaybına neden olmadı.