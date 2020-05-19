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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da korkutan deprem! AFAD duyurdu

’da korkutan ! duyurdu

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve ()'tan alınan bilgilere göre, 'da meydana geldi. İşte depremin büyüklüğü ve detayları...

Afyonkarahisar’da korkutan deprem! AFAD duyurdu

19.05.2020, 13:54 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,13:54

SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da deprem! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.35'te, merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 7 kilometre derinlikteki olurken, can ve mal kaybına neden olmadı.

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