Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Ceylan Ulu (50) yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetle arazi yolundan ana yola çıkan Baki Yalçındağ (46) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

TARLANIN İÇİNE UÇTU

Kamyonet takla atarak tarlaya savrulurken, motosiklet ve sürücüsü Baki Yalçındağ da tarlaya uçtu. Ağır yaralı Yalçındağ, götürüldüğü Çay Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Ceylan Ulu'nun ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

MEHMET KAVAS