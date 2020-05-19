Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Ceylan Ulu (50) yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetle arazi yolundan ana yola çıkan Baki Yalçındağ (46) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
TARLANIN İÇİNE UÇTU
Kamyonet takla atarak tarlaya savrulurken, motosiklet ve sürücüsü Baki Yalçındağ da tarlaya uçtu. Ağır yaralı Yalçındağ, götürüldüğü Çay Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Ceylan Ulu'nun ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
MEHMET KAVAS
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.