Afyonkarahisar'da yapımı devam eden binaya yıldırım düştü

Afyonkarahisar'da yapımı devam eden kooperatif inşaat alanındaki bir bloğun çatısı yıldırım düşmesi sonucu yandı.



Güvenevler Mahallesi'ndeki Demiryol-İş Sendikası, Harb-İş Sendikası ve Yol-İş Sendikası tarafından ortaklaşa yaptırılan Dem-Har-Yol Kooperatifi'ne ait inşaat alanı 2'nci bloklarda yer alan binaya, dün saat 22.00 sıralarında yıldırım isabet etti. Binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 40 metrelik yangın merdiveniyle çatıdaki yangına müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını yürütürken 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Yangında binanın çatısı büyük zarar gördü.



'CANA ZARAR GELMEMESİ TEK TESELLİMİZ'

Dem-Har-Yol Yapı Kooperatifi Başkanı Muharrem Uslu, yangına düşen yıldırımın neden olduğunu belirterek, "Allah'a çok şükür, yangında herhangi bir cana zarar gelmemesi tek tesellimiz. Böyle mübarek bir günde, zor bir hadise yaşamış olduk. Bütün herkese geçmiş olsun. itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti" dedi.



Uslu, yapı kooperatiflerinde yapımı devam eden evleri bu yıl sonunda teslim edeceklerini, şantiyedeki çalışmaların yarım kaldığı yerden devam edeceğini aktardı.

DHA