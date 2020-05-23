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'da kısıtlama başladı! Sokaklar sessizliğe gömüldü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'nda, 4 gün sürecek başladı. Kısıtlamanın başladığı gece 24.00 itibariyle ’da emniyet ekipleri bir çok noktada uygulama yaptı. Yasağın başlamasıyla evine gitmeye çalışan bir vatandaşında arabası çalışmayınca iterek meydandan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Afyonkarahisar'da kısıtlama başladı! Sokaklar sessizliğe gömüldü

23.05.2020, 12:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,12:53

Covid-19 tedbirleri kapsamında bayram süresince 81 ilde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle başlayan Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri bir çok noktada uygulama yaptı. Yasağın başlamasıyla evine gitmeye çalışan bir vatandaşında arabası çalışmayınca iterek meydandan uzaklaşmak zorunda kaldı.


Afyonkarahisar'da yurt genelinde olduğu gibi bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma yasağı 24.00 itibariyle başladı. Vatandaşların yasağın son dakikalarına kadar marketlerde alışveriş yaptığı gözlenen kentte, kısıtlamanın başladığı andan itibaren bayramı geçirecekleri evlerine döndüler. Kentte ilk kez uygulanacak sokağa çıkma uygulamasında polisler ve bekçiler yasağa uymayan vatandaşları uyararak evlerine gitmeleri yönünde ikazda bulundu.


Yasağın başladığı saatten itibaren evine gitmek isteyen bir vatandaşın arabası çalışmayınca iterek çalıştırıp hızla evine doğru uzaklaştı. Yasağın başlamasına rağmen mesaisi henüz yeni dolan çöp toplayan bir işçide "Yasak başladı ama biz mecbur sokaktayız, Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Kentin en işlek noktalarından olan kent meydanı, Yeşilyol caddesi, Bankalar caddesi ve Ambaryolu caddesi yasağın başlamasıyla birlikte boş kaldı.
Öte yandan kavşaklarda polisler, mahallelerde ise bekçiler sabaha kadar nöbet tutup devriye gezdi.

IHA

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