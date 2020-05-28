Afyonkarahisar’da cuma namazı kent merkezindeki 95 camide kılınabilecek

Covid-19 tedbirleri kapsamında camilerde toplu namaz kılınmasının kısıtlanması yarın itibari ile sona eriyor. Tedbirlerin ardından uzun zaman sonra ilk Cuma namazı cami avluları ve pazar yerlerinde kılınacak. Afyonkarahisar'da belirlenen namaz kılınacak yerler Afyonkarahisar Valiliği tarafından ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Müftülüğünce kent merkezinde 95 cami namaz kılınabilecek nokta olarak belirlendi.

Müftülük bazı açık alanları da cemaatle namaz kılınabilecek yerler olarak belirledi. Belirlenen cami bahçeleri ve diğer açık alanlarda sosyal mesafe korunarak namaz kılınacak. 95 adet cami avlusunun yanı sıra 19 farklı nokta da Cuma namazı kılınabilecek açık alan olarak belirlendi. Yetkililer toplu kılınacak namazlar için vatandaşlara abdestlerini evlerinde almaları ve maske ile namaz kılınması gerektiği hususlarına uyarılarda bulundu. Yarın kılınacak olan Cuma namazı için Afyonkarahisar'da gerekli tedbirler alınarak hazırlıklar tamamlandı.

İHA