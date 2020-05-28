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Haberler Afyonkarahisar Cezaevi firarisi, Eber Gölü sazlıklarında yakalandı

Cezaevi firarisi, sazlıklarında yakalandı

'ın Bolvadin ilçesinde, cezaevinden firar eden Süleyman A., kaçmaya çalışırken, kenarındaki sazlık ve bataklık alanda yakalandı.

Cezaevi firarisi, Eber Gölü sazlıklarında yakalandı

28.05.2020, 15:43

Bolvadin'in Erkmen Mahallesi'ndeki C Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Süleyman A., dün sabah duvardan atlayarak, firar etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine cezaevi firarisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin ilçe merkezindeki araştırmalarında, Süleyman A.'nın, Çay ilçesine doğru gittiği belirlendi. Süleyman A., Bolvadin- Çay yolunda giderken, polisleri görünce Eber Gölü'ne doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri, şüpheliyi takibi sürdürürken, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sevk edildi. Güvenlik güçleri, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından göl etrafındaki sazlık ve bataklık alanda saklanan firariyi yakaladı. Süleyman A., jandarma ekipleri tarafından tekrar kapalı cezaevine götürüldü.

DHA

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