Bebeğiyle ölüme gitti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık Nisanur bebek ile annesi Aysel Abay (24) yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Kaza, Dinar-Çay karayolu Akçaköy mevkisinde meydana geldi. Denizli'den Ankara'ya döndüğü öğrenilen Ferhat Abay (25) yönetimindeki 06 AB 5012 plakalı otomobil ile tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Akpınar (39) yönetimindeki 03 SG 180 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından her iki araçta büyük hasar oluşurken can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan Aysel Abay'ın sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlenirken annesinin kucağındaki 6 aylık Nisanur bebek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Hüseyin Akpınar ve Ferhat Abay ile Menekşe Ezen, Neslihan Ezen, Havva Akpınar, Adile Kiraz, Sultan Sarıtaş ve Nejla Işık yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazım YÖRÜKCE