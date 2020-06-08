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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da vaka sayısının arttığı ilçede denetimler sıklaştı

'da sayısının arttığı ilçede denetimler sıklaştı

’ın Bayat ilçesinde yeni virüs vakalarının görülmesinin ardından tedbirler arttırılırken, ilçedeki sağlık ekipleri tarafından vatandaşların ateşleri ölçülerek sağlık durumları kontrol ediliyor.

Afyonkarahisar'da vaka sayısının arttığı ilçede denetimler sıklaştı

08.06.2020, 16:04

Bayat ilçesinde Covid-19 vaka sayısında artış gözlenmesinin ardından ilçe genelinde kaymakamlık tarafından denetimler sıklaştırıldı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından da ilçe genelinde vatandaşların ateşleri ölçülerek mecbur kalınmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.



Bayat Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçemiz Bayat'da Korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde vatandaşlarımıza yönelik tedbirler arttırılmış olup, bu tedbirler kapsamında Afyonkarahisar İl Sağlık personelleri ve Bayat İlçe Sağlık personellerince vatandaşlarımızın sağlık durumları kontrol edilmiş ve ateşleri ölçülmüştür. Artan Korona virüs vakalarına karşı vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları, mümkün oldukça evlerinden dışarı çıkmamaları, sosyal mesafe kuralları ve hijyen kurallarına uymaları büyük önem taşımaktadır" denildi.

İHA

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