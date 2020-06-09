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Haberler Afyonkarahisar Dünya Motokros Şampiyonası, 3.kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak

, 3.kez 'nin ev sahipliğinde yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP) 6.ayak yarışları, Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3. kez 'da yapılacak. Sporsever ve festival tutkunları tarihlerinde 'nde, 'yla bir araya gelecek.

Dünya Motokros Şampiyonası, 3.kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak

09.06.2020, 12:36

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında normalleşmeye çalışan sporsever ve festival tutkunlarının 4-6 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, Dünya Motokros Şampiyonası'yla bir araya geleceği ifade edildi.

MXGP'nin Türkiye ayağı ile Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX) ayaklarının yapılacağı 4 yarışın yanı sıra Türkiye Motofest organizasyonun da düzenleceği festivalde, spor, müzik ve kültür etkinlikleri de olacak.

40'dan fazla etkinliğin sporseverlerle buluşacağı festivalde, 4 Eylül Cuma günü "Necati ve Saykolar" ile "Retrobüs" grupları, 5 Eylül Cumartesi günü "Haluk Levent" ve 6 Eylül Pazar günü ise "Mustafa Ceceli" konser verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı federasyonların sportif faaliyetlerinin yapılacağı festivalde çocuklar için de özel etkinlik alanları oluşturulacak. Mini golf, mini ATV, motosiklet eğitimleri, tırmanma duvarı, tenis, badminton, atletizm, okçuluk eğitimleri, su sporları ve motosiklet gösterileri gibi ücretsiz aktiviteler de katılımcılarla buluşacak.

AA

Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli oldu

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