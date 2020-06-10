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Haberler Afyonkarahisar Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar

Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar

'ın Sultandağı ilçesinde, köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöverin çalınmasıyla ilgili bir zanlı yakalandı. Düzenlenen operasyonda, zanlı gözaltına alındı.

Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar

10.06.2020, 16:42

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde, muhtar Mustafa Karaca'ya yediemin olarak teslim edilen biçerdöverin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Konya Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde bölgede yapılan araştırmalar ve alınan beyanlar doğrultusunda, şüpheli tır şoförü T.E'nin ismine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda, zanlı gözaltına alındı.

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