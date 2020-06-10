Haberler Afyonkarahisar Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar

Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöverin çalınmasıyla ilgili bir zanlı yakalandı. Düzenlenen operasyonda, zanlı gözaltına alındı.

10.06.2020, 16:42