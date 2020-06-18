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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

'da operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

18.06.2020, 10:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldıkları ve plakası belirlenen minibüsü, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi.
Polis, minibüsteki E.S, E.Y. ile H.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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