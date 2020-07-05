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Afyon'da park halindeki motosikleti çalan şahıslar kayıplar karıştı

'da park halindeki motosikleti çalan şahıslar kayıplara karıştı. Çetinkaya, dışarı çıktığında motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü. Bunun üzerine Çetinkaya polise giderek şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için inceleme başlattı.

Afyon'da park halindeki motosikleti çalan şahıslar kayıplar karıştı

05.07.2020, 15:41 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,15:48

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park halindeki motosiklet kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı.



Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesi Eski Şube Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli Çetinkaya 03 ABV 026 plakalı motosikletini dün akşam evinin önüne park etti. Gece dışardan sesler geldiğini duyan Çetinkaya dışarı çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gördü.

Ardından çevrede motosikletini arayan Çetinkaya bir iş yerinin güvenlik kameralarına bakınca aracının tanımadığı 2 kişi tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Çetinkaya polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları yakalamak için inceleme başlattı.

IHA

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