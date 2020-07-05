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Afyon'da park halindeki motosikleti çalan şahıslar kayıplar karıştı

Afyonkarahisar'da park halindeki motosikleti çalan şahıslar kayıplara karıştı. Denizli Çetinkaya, dışarı çıktığında motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü. Bunun üzerine Çetinkaya polise giderek şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için inceleme başlattı.

05.07.2020, 15:41 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,15:48