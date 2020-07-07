Kovid-19'la mücadele kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu yerler ile uygulama noktalarında durdurulan araçlarda yaptıkları kontrollerde, maske takmayan 19 kişiye, "5326 sayılı Kabahatler Kanunu"nun 32'nci maddesi gereğince 17 bin 100 lira idari para cezası verdi.
AA
Afyonkarahisar'da maske takmayan 19 kişiye toplam 17 bin 100 lira para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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