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Haberler Afyonkarahisar Acı haber geldi! Patlamada şehit olan 3 askerden biri Afyonkarahisarlı

Acı haber geldi! Patlamada şehit olan 3 askerden biri Afyonkarahisarlı

'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden ’nın ’daki ailesine acı haber ulaştı.

Acı haber geldi! Patlamada şehit olan 3 askerden biri Afyonkarahisarlı

09.07.2020, 17:37

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada 3 kişi şehit olurken, 11 kişi ağır yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'ın Sümer Mahallesi'ndeki ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince acı haber verildi.

ŞEHİT ATEŞİ MANİSA'YA DA DÜŞTÜ
Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın şehit olduğu haberi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Uludurebent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış'tan alan anne Fatma Yazar (55) ile çiftçi baba Mesut Yazar (57), büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

İHA

Manisa'ya şehit ateşi düştü

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