Tiktok sevdası öldürdü

Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek isteyen 17 yaşındaki Oğuzhan Baylan, dengesini yitirerek düştüğü su dolu çukurdan sağ çıkamadı. Olay merkeze bağlı Karaaslan köyünde yaşandı. Tarlada çalışan Oğuzhan, önceki akşam arkadaşı Hüsnü İksir ile taş ocaklarının açtığı ve içi suyla dolu çukurların olduğu bölgeye gitti. Burada sosyal medya uygulaması 'Tiktok'ta paylaşmak üzere video çekmek isteyen genç, bastığı kaya parçasının üzerinde dengesini kaybederek su birikintisine düştü.

ARKADAŞI CANINI ZOR KURTARDI

Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı ve durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan'ın çıkarılması için olay yerine sualtı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine bölgeye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Birimi'nde görevli ekipler gönderildi.

DALGIÇ POLİSLER CESEDİNİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen dalgıç polisler Baylan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Çocuklarının cesedini gören ailesi ise sinir krizi geçirdi. Baylan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından gencin ailesi ve yakınları, taş ocaklarını işleten şirketin, açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarıcı levha koymadığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Kazım YÖRÜKCE