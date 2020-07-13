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Afyon'da 15 bin liralık hırsızlık

Afyon'da bir evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.C. ise kararıyla serbest bırakıldı.

Afyon'da 15 bin liralık hırsızlık

13.07.2020, 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,10:11

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 18 yaşından küçük şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.


Olay, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden 15 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili tespitlerde bulundu.

Hırsızlık yapıldığı anda, evin önünde plakası belli olmayan şüpheli araç olduğunun belirlenmesinin ardından güzergahtaki diğer kamera kayıtları da incelenerek, plakaya ulaşıldı. Araçta bulundukları tespit edilen S.C. (37), Y.S. (20) ve M.C. (14), Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. M.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA

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