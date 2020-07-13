Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzeri 7. kilometrede meydana geldi. Caner Tiril (36) yönetimindeki 03 AG 190 plakalı ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Polis Okulu Kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Hızırşah Özdemir (35) idaresindeki 03 UK 400 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kazada yaralanan 17 kişiye ambulansta yaptıkları müdahalenin ardından 2'sini Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

IHA

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