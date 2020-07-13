  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu minibüsü ile çarpıştı: 17 yaralı

Afyon'da Caner Tiril yönetimindeki ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan , Polis Okulu Kavşağında otomobille çarpıştı. Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

13.07.2020, 16:55 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,17:00

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzeri 7. kilometrede meydana geldi. Caner Tiril (36) yönetimindeki 03 AG 190 plakalı ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Polis Okulu Kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Hızırşah Özdemir (35) idaresindeki 03 UK 400 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kazada yaralanan 17 kişiye ambulansta yaptıkları müdahalenin ardından 2'sini Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.
IHA

Balıkesir'de piknik yolunda trafik kazası: 6 yaralı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA