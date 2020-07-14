Pandemik düğünler

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden sokak düğününü sonlandırmak isteyen polislere, alkollü grup sandalye ve masalar ile saldırdı. Olayda 4 polis vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbeler ile yaralandı. Kanlıca Mahallesinde meydana gelen olayda, polis ekiplerine küfür ve hakaretler eşliğinde yapılan saldırı pes dedirtti.
ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ
Saldırı sonrası bölgeye takviye ekip istendi. Düğündeki magandalarla polisler arasında arbede devam edince, bu defa olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler olaya müdahale ederek düğün sahibi ile birlikte saldırı olayına karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.
Kazım YÖRÜKCEAfyonkarahisar’da düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı
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