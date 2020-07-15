Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyelerince ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyonda 8 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün muvazzaf, 4'ünün ise daha önceden askeri liseden atılanlardan olduğu öğrenildi.

AA

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