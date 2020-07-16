Haberler Afyonkarahisar Serinlemek için girdiği gölette boğuldu!

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu!

Afyonkarahisar'da Selman Yüksel (29) serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Yüksel'in cesedi göletten çıkarıldı.

16.07.2020, 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,11:56