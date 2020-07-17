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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

'da bir belde karantinaya alındı

'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

17.07.2020, 12:05

Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.

AA

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