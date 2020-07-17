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’da alarmı! O belde karantinaya alındı

'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Beldeye giriş çıkışlar jandarmanın denetiminde kontrollü olarak sağlanıyor.

Afyonkarahisar’da koronavirüs alarmı! O belde karantinaya alındı

17.07.2020, 18:14

Sinanpaşa ilçesine bağlı bin 100 nüfuslu belde Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından karantinayla ilgili yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan, beldenin yolları jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

İHA

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