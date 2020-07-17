Afyonkarahisar’da koronavirüs alarmı! O belde karantinaya alındı

Sinanpaşa ilçesine bağlı bin 100 nüfuslu belde Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından karantinayla ilgili yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, beldenin yolları jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
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