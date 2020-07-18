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Afyon'un vazgeçilmez tatlısı, tüm yurda kargoyla gönderiliyor

'ın coğrafi işaret tescilli tatlısı ekmek kadayıfı, tüm yurda kargoyla gönderiliyor. Tatlıcı Şükrü Pancar, "Bayram dolayısıyla çok yoğun siparişler alıyoruz. Özellikle sade, vişneli ve çikolatalı çeşitleri ilgi görüyor. Aldığımız siparişlerin hazırlıklarını yapmaya başladık. 'na son bir hafta kala kargoyla adreslerine göndereceğiz." dedi.

Afyon'un vazgeçilmez tatlısı, tüm yurda kargoyla gönderiliyor

18.07.2020, 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,16:12

Yurdun dört bir yanına kargo ile gönderilebilen, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli tatlısı ekmek kadayıfında, Kurban Bayramı öncesi sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olan gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın, coğrafi işaretli tatlısı ekmek kadayıfı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla rağbet görüyor.

Tatlıcı Şükrü Pancar yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da üç kuşaktır hijyenik standartlarda, geleneksel ve yöresel tatlıları ekmek kadayıfının üretimini yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden yoğun ilgi olduğunu dile getiren Pancar, "Bayram dolayısıyla çok yoğun siparişler alıyoruz. Özellikle sade, vişneli ve çikolatalı çeşitleri ilgi görüyor. Aldığımız siparişlerin hazırlıklarını yapmaya başladık. Kurban Bayramı'na son bir hafta kala kargoyla adreslerine göndereceğiz." dedi.

'TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE GÖNDERİYORUZ'

Pancar, tatlı kargoları için özel kutu ve buz kalıpları hazırladıklarını belirterek, tatlılarının deforme olmadan Türkiye'nin bütün şehirlerine ulaştırıldığını anlattı.

E-ticaretin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla arttığını aktaran Pancar, "Firmamız yaklaşık bir yıldır e-ticarette yer alıyor. Pandemi süreci de bizim e-ticaret hızımızı artırdı. Tatlılarımız daha çok ilgi görmeye başladı. Özellikle de coğrafi işaret tescili alan ürünümüz ekmek kadayıfı, yoğun sipariş almaya başladı. Biz de şehrimizin yöresel tatlısını Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da ekmek kadayıfı çeşitlerimiz misafirlerin ağızlarını tatlandıracak." diye konuştu.

AA

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