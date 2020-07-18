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Afyon'un yerli mısırlarına ilgi arttı

'ın ilçesinde yetiştirilen yerli mısırlar Şuhut Kapalı 'nde satılmaya başlandı. Pazar esnafı Faruk Kurt, ''Mısırlarımız çok güzel. Çiftçimizin fasulye harici da ekmelerini tavsiye ediyoruz. Çiftçiye iyi gelir getirecek bir ürün" dedi.

Afyon'un yerli mısırlarına ilgi arttı

18.07.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,17:47

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yetiştirilen yerli mısırlar Şuhut Kapalı Pazar Yeri'nde görücüye çıktı.


Cumartesi günü kurulan Kapalı Pazar Yeri'nde satılan yerli mısırlar vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Pazar esnafı Faruk Kurt, konu ile ilgili açıklamalarında, ''Mısırlarımız çok güzel. Çiftçimizin fasulye harici mısır da ekmelerini tavsiye ediyoruz.

Çiftçiye iyi bir gelir getirici bir ürün. Bu insanlar için doyurucu hem de çocuklar için sevindiren bir şey Mısırlarımız çok güzel. Mısırlarımızı büyüklüklerine göre 5, 6 veya 7 tanesini 10 liradan satıyoruz'' dedi.


Mehmet Terzi konu ile ilgili açıklamalarında, ''Pazarımı gördüm mısırımı da aldım. Şuhut ilçemizin yerli mısırları çıktı. 5 tanesi 10 liraya aldım'' dedi.
IHA

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