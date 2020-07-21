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Haberler Afyonkarahisar Yılan, hareket halindeki aracın içine girdi

, hareket halindeki aracın içine girdi

’ın Sandıklı ilçesinde seyir halindeki aracın içerisine giren itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yılanı çıkarmak için dakikalarca yerlerde sürüklenen ekipler sonunda hayvanı çıkarmayı başardı.

Yılan, hareket halindeki aracın içine girdi

21.07.2020, 09:09 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,09:10

Olay, Sandıklı Zafer Mahallesi TOKİ mevkiinde meydana geldi. Uğur Küçük 52 KE 328 plakalı hafif ticari aracıyla yolda ilerlerken, yoldan geçen yılanı fark etti.

Yılanı ezmemek için yavaşlayan Küçük, hayvanın bir anda arabanın motor kısmına girdiğini fark etti. Aracını yol kenarında park eden Küçük itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından aracın motor bölümüne giren yılanı çıkardı.

Ekipler yılanı girdiği çıkarma için dakikalarca yerlerde sürüklendi. Özel ekipman yardımı ile yılanı bulunduğu yerden alan itfaiye erleri yılanı tekrar doğaya saldı.

İHA

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