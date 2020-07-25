Bıçakçılarda Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesinde hem satış hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor.

Burmalı Mahallesi'ndeki "meşebüken" ismiyle tanınan bıçakçı Cemal Dinç, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Talep nedeniyle vatandaşları sıraya aldıklarını aktaran Dinç, "Günlük 600-700 arasında bıçak bileme yapabiliyoruz." dedi.

Dinç, şehit ve gazi aileleri ile engellilere ücretsiz bıçak bileme hizmeti verdiklerini de vurguladı.

Bıçak satışlarının da arttığını aktaran Dinç, "Bayramda, kurbanlık kesimleri bu yıl güzel olacak. Bıçak çeşitlerimiz bol olmasıyla beraber satışlarımız da çok güzel. Bayram haftası dolayısıyla bıçakçılarda hareketlilik var. Ama bayrama son 3 gün kala daha da yoğun olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

AA

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