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Bıçakçılarda öncesi yoğun mesai

Afyon'da siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor. öncesinde hem satış hem de bileme siparişleri artan bıçakçılardan Cemal Dinç, "Bıçak çeşitlerimiz bol olmasıyla beraber satışlarımız da çok güzel. haftası dolayısıyla bıçakçılarda hareketlilik var" diye konuştu.

Bıçakçılarda Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai

25.07.2020, 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,16:19

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesinde hem satış hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor.

Burmalı Mahallesi'ndeki "meşebüken" ismiyle tanınan bıçakçı Cemal Dinç, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Talep nedeniyle vatandaşları sıraya aldıklarını aktaran Dinç, "Günlük 600-700 arasında bıçak bileme yapabiliyoruz." dedi.

Dinç, şehit ve gazi aileleri ile engellilere ücretsiz bıçak bileme hizmeti verdiklerini de vurguladı.

Bıçak satışlarının da arttığını aktaran Dinç, "Bayramda, kurbanlık kesimleri bu yıl güzel olacak. Bıçak çeşitlerimiz bol olmasıyla beraber satışlarımız da çok güzel. Bayram haftası dolayısıyla bıçakçılarda hareketlilik var. Ama bayrama son 3 gün kala daha da yoğun olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

AA

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