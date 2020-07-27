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Haberler Afyonkarahisar Doyumsuz manzarayı seyretmek için 226 metre yükseğe çıkıyorlar

Doyumsuz manzarayı seyretmek için 226 metre yükseğe çıkıyorlar

’nin en yüksek kalelerinden biri olma ünvanına sahip olan tarihi Karahisar Kalesi’nden manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar 701 merdiven basamağından 226 metre yüksekliğe çıkıyor.

Doyumsuz manzarayı seyretmek için 226 metre yükseğe çıkıyorlar

27.07.2020, 12:11

Tarihi Afyonkarahisar Kalesi'nden şehrin manzarasını izlemek isteyen vatandaşlar tam 701 basamak çıkıyor. Volkanik bir kaya kütlesi olan ve 226 metre yükseklikteki Afyonkarahisar Kalesi, M.Ö. 1350 yıllarında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında kullanılmaya başlandı. Daha sonra Bizans ve Selçuklular zamanında önemli çarpışmalara sahne olan kale, Frigler'in de izlerini taşıyor.

Günümüzde vatandaşların dikkatini çeken asıl durum ise kalenin manzarası oluyor. Fakat Afyonkarhisar'ın bu manzarasını görebilmek hiç de kolay olmuyor. Zira kale kapısından girebilmek için tam 601 basamağı çıkmak gerekiyor. Tam manzaranın göründüğü bayrağın yanına çıkabilmek için de 100 basamak daha bulunuyor. Yani zirveye çıkmak isteyenler büyük bir efor sarf etmesi gerekiyor. Zirveye ulaşan ziyaretçiler sonrasında ise doyulmaz manzaranın seyretmenin tadına varıyor.

İHA

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