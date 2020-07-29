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Otomobil 9 yaşındaki çocuğa çarptı, durumu ağır

Afyon'da otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Otomobil 9 yaşındaki çocuğa çarptı, durumu ağır

29.07.2020, 13:50 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,14:04

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar-Isparta karayolu Karaadilli beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Karaadilli beldesi istikametine giden İbrahim Ö. (25) idaresindeki 32 GA 159 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen 9 yaşındaki Saddam Alcaber isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı.

Ağır yaralanan ve ilk müdahaleyi yoldan geçenlerin yaptığı çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alcaber'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

IHA

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