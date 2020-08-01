Gölette boğulan anne ve kızının cenazeleri Afyon'da toprağa verildi

Bilecik'te gölet kenarında piknik yaptıkları sırada düştükleri suda boğulan kız ile onu kurtarmak isteyen annesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde toprağa verildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Cevahir Gül Solmaz (14) ve anne Dursun Solmaz'ın (35) cenazeleri Dişli beldesine getirildi.

Anne ve kızı, Bilal-i Habeş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Dursun Solmaz'ın eşi Muhammed Solmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, baba Dursun Solmaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı kızının fotoğrafına, "Neden kızım, neden bırakıp gittin beni", eşinin fotoğrafına ise "Canımın için yaktın gittin. Mekanın cennet, kabrin nur olsun inşallah" yazdığı görüldü.

OLAY

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, gölet kenarında piknik yaptıkları sırada suya düşen Cevahir Gül Solmaz (14) ve onu kurtarmak isteyen annesi Dursun Solmaz (35) boğulmuştu.

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan anne ile kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

AA

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