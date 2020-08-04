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Polis takibe aldığı zehir tacirini kıskıvrak yakaladı

Afyon'da polis tarafından takip edildiğini anlayan bir şahıs otomobildeki eroini dışarı atarak kaçmaya çalıştı. Ancak A.Ö., polis ekiplerinin takibi ve dikkati sayesinde fazla uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alındı.

Polis takibe aldığı zehir tacirini kıskıvrak yakaladı

04.08.2020, 17:41 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020,17:47

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde polis tarafından takip edildiğini anlayan bir şahıs otomobildeki eroini dışarı atarak kaçmak istese de ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın otomobilden poşetle attığı eroinin ise 83 gram olduğu ortay çıktı.

Olay, Evciler ilçesi Kayalık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi. Polis A.Ö., isimli şahsın kullandığı otomobili takibe aldı. İzlendiğini fark eden şahıs ise Kayalık Mahallesinde bir poşet içerisindeki eroini atarak kaçmak istedi. Ancak A.Ö., Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi ve dikkati sayesinde fazla uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, yakalanan eroinin ise 83 gram olduğu bildirildi.

IHA

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