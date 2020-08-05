Kaza, bu sabah Afyonkarahisar-İzmir karayolu Karahisar Tünelinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişinde bir kamyonet devrildi. Kazada ölü ya da yaralı olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı.
Kaza sonrası metrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler yaklaşık 1 saat boyunca yolun trafiğe açılmasını bekledi.
İHA
Afyonkarahisar’da tünelde kamyon devrildi, metrelerce araç kuyruğu oluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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