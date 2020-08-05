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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da tünelde kamyon devrildi, metrelerce araç kuyruğu oluştu

’da tünelde kamyon devrildi, metrelerce araç kuyruğu oluştu

’da bir kamyonetin tünelde devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Afyonkarahisar’da tünelde kamyon devrildi, metrelerce araç kuyruğu oluştu

05.08.2020, 11:53

Kaza, bu sabah Afyonkarahisar-İzmir karayolu Karahisar Tünelinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişinde bir kamyonet devrildi. Kazada ölü ya da yaralı olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı.

Kaza sonrası metrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler yaklaşık 1 saat boyunca yolun trafiğe açılmasını bekledi.

İHA

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