  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru ve arkadaşı yakalandı

Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru ve arkadaşı yakalandı

'da kaldıkları evdeki saksıda kenevir yetiştiren ve bir belediyede zabıta olarak görev yapan şahıs ile arkadaşı gözaltına alındı. Operasyonda kavanozlar içerisinde esrar ile 39 kenevir bitkisi de ele geçirildi.

Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru ve arkadaşı yakalandı

05.08.2020, 16:58

Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde esrar yetiştirildiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda evde yapılan aramalarda 17 saksı içerisinde yetiştirilen 39 kenevir bitkisi, 2 kavanoz içerisinde 69 gram esrar, 4 kağıda sarılı ve kullanıma hazır 13 gram esrar, kavanoz içerisinde 8 gram kenevir tohumu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ve şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zabıta memuru F.D. ile U.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru ve arkadaşı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA