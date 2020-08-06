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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!

'da zincirleme !

'ın Sandıklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. sonrası polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!

06.08.2020, 09:44

Kaza, Sandıklı-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresi Akharım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan Kuş yönetimindeki 43 UZ 989 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Fehmi Şanal idaresindeki 43 EY 057 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisi traktörden koparak savrulan römork aynı yönde seyir eden Sinan Taner'in kullandığı 34 EK 8683 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Kuş ve Şanal ile birlikte Hira ve Merve Kuş yaralandı.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Kuş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

İHA

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