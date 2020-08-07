Fransa’dan geldi kavgada öldü

Afyonkarahisar'da Erol E. (48) oğluyla tartışan gurbetçi Emre Küçükdurak'ı (18) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, Emirdağ ilçesi Davula beldesi Alasakallı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde meydana geldi. Fransa'dan 10 gün önce izne gelen Emre Küçükdurak, Erol E'nin oğluyla kavga etti. Olay sonrası baba Erol E. oğluyla kavga eden Küçükdurak'ı Davulga'daki kahvehanenin önünde gördü.

POMPALI İLE VURDU

Baba Erol E. ile Küçükdurak tartışmaya başladı. Tartışma sırasında baba Erol E. pompalı silahıyla Küçükdurak'ı vurarak yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Jandarma ekipleri olayla ilgili Erol E'yi gözaltına aldı.

KAZIM YÖRÜKCE