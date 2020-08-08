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'da korkunç olay! Boşandığı eşinin...

'ın Çay ilçesinde, TIR sürücüsü (32), aracını park ettiği sırada Ş.K. (33) tarafından boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle vurularak, öldürüldü.

Afyonkarahisar'da korkunç olay! Boşandığı eşinin...

08.08.2020, 13:07

Olay, Çay'a bağlı Bulanık köyünde önceki gece meydana geldi. Tır sürücüsü Ömer Bozbay, aracını köy meydanına park etmek istedi. Bu sırada aracın yanına yaklaşan bir kişi, Bozbay'a tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ömer Bozbay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, kısa sürede cinayetin Ş.K. tarafından işlendiğini belirledi. Yakalanarak, gözaltına alınan Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ş.K.'nin Bulanık köyüne 3 kilometre uzaklıktaki Kılıçyaka köyünde yaşadığı, ifadesinde daha önceden husumetli olduğu Ömer Bozbay'ı boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA

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