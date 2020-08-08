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Trafodan çıkan korkuttu

Afyon'da trafodan çıkan korkuya neden oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Trafodan çıkan yangın korkuttu

08.08.2020, 17:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020,17:48

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafoda çıkan yangın herkesi korkuttu.


Yangın, Çobankaya köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobankaya köyü girişinde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı trafo da küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

IHA

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