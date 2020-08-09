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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da 113 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi

'da 113 bin 600 TL değerinde ele geçirildi

'ın Çay ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 113 bin 600 TL değerinde sahte banknot ile 24 parça niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 113 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi

09.08.2020, 16:09

Burdur'a bağlı Gölhisar ilçesinde hayvan alışverişi yaptıkları sırada 19 bin 600 TL sahte para kullandıkları tespit edilerek yakalanan Mustafa D., Cahit C.Ş. ve Şükrü C.Ş. adlı 3 şüphelinin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki ikametlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, piyasaya sürülmeye hazır 113 bin 600 TL değerinde sahte banknot ile 24 parça tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

DHA

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