Sıcaklığın 42 dereceye çıktığı Şuhut'ta asfalt eridi

Şuhut ilçe merkezinde hava sıcaklığı dün 42 derece olarak ölçüldü.

Termometrelerin adeta alarm verdiği ilçede vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokakların ise asfalt yolları eridi.



Asfaltın eridiği yerlerde sürücülerin temkinli davranarak dikkatli geçtikleri görüldü.

İHA