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Haberler Afyonkarahisar Sıcaklığın 42 dereceye çıktığı Şuhut'ta asfalt eridi

Sıcaklığın 42 dereceye çıktığı 'ta asfalt eridi

'ın ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan ilçenin bazı yerlerinde asfalt eridi.

Sıcaklığın 42 dereceye çıktığı Şuhut'ta asfalt eridi

09.08.2020, 18:44

Şuhut ilçe merkezinde hava sıcaklığı dün 42 derece olarak ölçüldü.

Termometrelerin adeta alarm verdiği ilçede vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokakların ise asfalt yolları eridi.

Asfaltın eridiği yerlerde sürücülerin temkinli davranarak dikkatli geçtikleri görüldü.

İHA

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