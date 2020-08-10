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Afyon'da trafik kazası: 2 yaralı

Afyon'un Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolda ters yattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyon'da trafik kazası: 2 yaralı

10.08.2020, 13:09 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020,13:17

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Mutlu Değirmencioğlu (53) idaresindeki 06 DH 6714 plakalı otomobil Afyonkarahisar - Antalya karayolu 50. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolda ters yattı.


Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Mutlu ve yanında yolcu olarak bulunan Halesu Değirmencioğlu (23) yaralandı. Yaralılar Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda ters şekilde durun otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarma trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

IHA

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