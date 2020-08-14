Depoyu doldurduktan sonra ücret ödemeden çalışır durumdaki aracıyla kaçmaya başlayan sürücüyü, istasyon çalışanları da başka bir araçla takip etti.
VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ
Şüpheli, kullandığı araçla kaçmaya çalışırken park halindeki 7 araca çarptı. Daha sonra polisin de kovalamaya başladığı sürücü, belediye meydanında 2 otomobile daha çarptıktan sonra vatandaşların da aracın önüne geçmesiyle yakalanabildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Hasar gören araçlar, olay yerinden çekiciler vasıtasıyla kaldırıldığı kaydedildi.
Afyonkarahisar'da, akaryakıt istasyonundan para vermeden kaçan sürücü 9 araca çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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