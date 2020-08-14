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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da, akaryakıt istasyonundan para vermeden kaçan sürücü 9 araca çarptı

'da, akaryakıt istasyonundan para vermeden kaçan sürücü 9 araca çarptı

'ın Sandıklı ilçesinde girdiği akaryakıt istasyonunda aracının deposunu doldurduktan sonra para vermeden kaçan yabancı uyruklu şüpheli, park halindeki 9 araca çarptıktan sonra vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

Afyonkarahisar'da, akaryakıt istasyonundan para vermeden kaçan sürücü 9 araca çarptı

14.08.2020, 19:13

Depoyu doldurduktan sonra ücret ödemeden çalışır durumdaki aracıyla kaçmaya başlayan sürücüyü, istasyon çalışanları da başka bir araçla takip etti.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Şüpheli, kullandığı araçla kaçmaya çalışırken park halindeki 7 araca çarptı. Daha sonra polisin de kovalamaya başladığı sürücü, belediye meydanında 2 otomobile daha çarptıktan sonra vatandaşların da aracın önüne geçmesiyle yakalanabildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Hasar gören araçlar, olay yerinden çekiciler vasıtasıyla kaldırıldığı kaydedildi.

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