  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da kaçak tütün operasyonu

Afyon'da kaçak operasyonu

Afyon'da kaçak operasyonu yapıldı. Yapılan kapsamında, 26 bin 835 gram kıyılmış tütün, 7 bin 360 adet içi doldurulmuş makaron, 900 gram nargile tütünü ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Afyon'da kaçak tütün operasyonu

19.08.2020, 15:29 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,15:31

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonun da 1 kişi gözaltın alınırken, 26 kilogrm kaçak tütün ve 7 bin 360 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Kent merkezindeki bir iş yerine yapılan operasyonda 26 bin 835 gram kıyılmış tütün, 7 bin 360 adet içi doldurulmuş makaron, 900 gram nargile tütünü ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Operasyon sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

IHA

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Balıkesir'de çocuklar leylek nöbetinde

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyon'da kaçak tütün operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA