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Afyon'da meydana gelen kazada 13 telef oldu

Afyon'da süt kamyonu sürüye çarptı, 13 telef oldu. Kamyonetin önüne alarak sürüklediği koyunlar telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyon'da meydana gelen kazada 13 koyun telef oldu

20.08.2020, 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020,16:40

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Hasan C.'nin kullandığı süt toplama kamyonetinin çarptığı sürüdeki 13 koyun, telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Sandıklı'ya bağlı Kuycak köyü yolunda meydana geldi. Hasan C.'nin kullandığı 03 EU 708 plakalı süt toplama kamyoneti, Yusuf Akkoç'a ait koyun sürüsüne çarptı. Kamyonetin önüne alarak sürüklediği 13 koyun telef olurken, araçta da maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

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