Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Hasan C.'nin kullandığı süt toplama kamyonetinin çarptığı sürüdeki 13 koyun, telef oldu.
Kaza, gece saatlerinde Sandıklı'ya bağlı Kuycak köyü yolunda meydana geldi. Hasan C.'nin kullandığı 03 EU 708 plakalı süt toplama kamyoneti, Yusuf Akkoç'a ait koyun sürüsüne çarptı. Kamyonetin önüne alarak sürüklediği 13 koyun telef olurken, araçta da maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Afyon'da meydana gelen kazada 13 koyun telef oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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