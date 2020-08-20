  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Köpeklerden kurtardığı baykuşu görevlilere teslim etti

Köpeklerden kurtardığı baykuşu görevlilere teslim etti

Afyon'da yaşayan , baykuşu kurtardı. Kurtardığı baykuşa bir süre bakan Öztürk, “Baykuşu önce göndermek istedim ama gitmek istemedi olduğu yerde bekliyor ve kendini savunmak istiyordu. Bu kuşun yem olmaması için doğaya bırakmanın doğru olmayacağını düşündüm. 112’yi aradım. Daha sonra ve Müdürlüğünden arkadaşlar geldi” diye konuştu.

Köpeklerden kurtardığı baykuşu görevlilere teslim etti

20.08.2020, 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020,16:35

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Osmanköyde bir vatandaş traktörün altında köpeklerin telef etmeye çalıştığı kulaklı orman baykuşunu son anda kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Olay, Osmanköy köyünde meydana geldi. Ali Öztürk isimli vatandaş tarlaya gitmek için traktöre binmek isterken, sokak köpeklerinin aracın altında bir hayvana saldırmaya çalıştığını fark etti. Köpeklerin telef etmeye çalıştığı hayvanın baykuş olduğunu gören Öztürk ardından baykuşu köpeklerin elinden kurtardı. Öztürk sonrasında baykuşu kanadından tutarak evinin balkonuna götürüp hayvana su ve yem verdi. Öztürk, kurtardığı baykuşa su ve yem verdikten sonra göndermek istediğini ancak uçamadığını görünce 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istediğini kaydederek, "Baykuşu önce göndermek istedim ama gitmek istemedi olduğu yerde bekliyor ve kendini savunmak istiyordu. Bende bu kuş yırtıcı hayvanlara yem olmaması için doğaya bırakmanın doğru olmayacağını düşündüm. 112'yi aradım sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden arkadaşlar geldi" diye konuştu.



'BAYKUŞLA ARKADAŞ GİBİ OLDUK'
Baykuşla birkaç saat içerisinde arkadaş gibi olduklarını ve bu yüzden ayrılacak olmalarından dolayı mutsuz olduğunu ifade ederek, "Kuşu evimde misafir ettim ve şuan da arkadaş gibi olduk ama maalesef ayrılacağız bu yüzden üzgünüm" dedi.


İhbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek bölgeye geldi. Ekipler yaralı olduğu için uçamayan kulaklı orman baykuşunu tedavisi için Öztürk'ten teslim alıp koruma altına aldı.

IHA

Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar Lunaparkta yere çakılan kule asansörde 2 yeğeniyle yaralanan kadın o anları anlattı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Köpeklerden kurtardığı baykuşu görevlilere teslim etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA